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Президент Латвии предложил мигрантам просить убежище в Беларуси

14.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мигранты, которых не впустили в Латвию, могли бы просить убежище в такой «безопасной» стране, как Беларусь. Об этом заявил 13 августа президент Латвии Эгилс Левитс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.



Отвечая на вопрос, нарушает ли права человека Латвия, не впуская на свою территорию мигрантов из третьих стран, которые пытаются пересечь белорусско-латвийскую границу, Эгилс Левитс предложил им просить убежища у Беларуси, пишет Reform.by.

«Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека — те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал президент Латвии.

Только за один день, 12 августа, латвийская пограничная служба Латвии не пропустила 101 мигранта. Они пытались незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. С начала года латвийские пограничники задержали 352 мигранта. Количество таких случаев увеличилось после того, как Литва перестала пускать нелегальных мигрантов на свою территорию. 11 августа власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации в трех приграничных районах и отправили на границу сотрудников батальона специального назначения.
 
 
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Мигранты, которых не впустили в Латвию, могли бы просить убежище в такой «безопасной» стране, как Беларусь. Об этом заявил 13 августа президент Латвии Эгилс Левитс...
 
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