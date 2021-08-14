Президент Латвии предложил мигрантам просить убежище в Беларуси









пишет Reform.by. Отвечая на вопрос, нарушает ли права человека Латвия, не впуская на свою территорию мигрантов из третьих стран, которые пытаются пересечь белорусско-латвийскую границу, Эгилс Левитс предложил им просить убежища у Беларуси,Reform.by.





«Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте […] С точки зрения прав человека — те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал президент Латвии.





Только за один день, 12 августа, латвийская пограничная служба Латвии не пропустила 101 мигранта. Они пытались незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. С начала года латвийские пограничники задержали 352 мигранта. Количество таких случаев увеличилось после того, как Литва перестала пускать нелегальных мигрантов на свою территорию. 11 августа власти Латвии объявили режим чрезвычайной ситуации в трех приграничных районах и отправили на границу сотрудников батальона специального назначения.