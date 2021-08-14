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Витебской области опять угрожает африканская чума свиней
Источник материала: Партизан
Эта угроза связана с сезоном массового посещения лесов населением для сбора дикорастущих ягод и грибов.
Фото pixabay.com
Дело в том, что от АЧС до сих пор нет вакцины, а дикие свиньи, обитающие в лесах, являются переносчиками заболевания. Поэтому грибники могут принести заразу своим хрюшкам из лесу,
Для ухода за животными рекомендуется использовать специальную одежду и обувь. По возвращении из леса необходимо обязательно переодеться перед контактом с домашними свиньями.
В случае обнаружения примет заболевания (красно-фиолетовые пятна на животных, повышение температуры) или гибели свиней, необходимо сразу обращаться в государственную ветеринарную службу и уведомить сельсовет, предупреждает издание.
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Эта угроза связана с сезоном массового посещения лесов населением для сбора дикорастущих ягод и грибов.
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