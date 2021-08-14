Подросток упал с крыши заброшенного здания в Пинске

Источник материала: ОНТ

14-летний житель Пинска упал с крыши заброшенного здания. При падении с высоты более 3 метров подросток ударился о расположенные под козырьком о бетонные кольца. Мальчик позвонил матери, та вызвала скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами, информирует Следственный комитет Беларуси.

Уточняется, что сейчас жизни подростка ничто не угрожает.

Следователи осмотрели место инцидента. Опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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