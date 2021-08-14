ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подросток упал с крыши заброшенного здания в Пинске

14.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подросток упал с крыши заброшенного здания в Пинске

14-летний житель Пинска упал с крыши заброшенного здания. При падении с высоты более 3 метров подросток ударился о расположенные под козырьком о бетонные кольца. Мальчик позвонил матери, та вызвала скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами, информирует Следственный комитет Беларуси.

Уточняется, что сейчас жизни подростка ничто не угрожает.

Следователи осмотрели место инцидента. Опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14-летний житель Пинска упал с крыши заброшенного здания. При падении с высоты более 3 метров подросток ударился о расположенные под козырьком о бетонные кольца....
 
Новости дня
Новости разные
 
«С такими «Гришами» Лукашенко никакие каверзные вопросы не страшны. Отобьют. Прикроют своим телом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by