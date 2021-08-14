|
В Минске открылась выставка к 125-летию Льва Лейтмана
Источник материала: ОНТ
Оригинальная графика, документы и фотографии. Масштабная выставка к 125-летию Льва Лейтмана открылась в Национальном художественном музее. Это самый представительный показ работ мастера в Беларуси.
Творчество художника охватывает десятилетия и показывает главные исторические события страны. Это и строительство социализма, и Великая Отечественная война, и послевоенное восстановление. Национальный художественный собрал работы разных периодов творчества. Всего здесь более полусотни экспонатов.
Диапазон графики обширный: от пейзажей и натюрмортов до портретов и сюжетно-тематических изображений. Разнообразные и техники – тушь, соус, итальянский карандаш, сангина, сепия, монотипия.
Также Лейтман – знаковая фигура в плеяде педагогов. У него живописи учились такие ключевые в искусстве фигуры, как Май Данциг, Михаил Савицкий, Георгий Поплавский.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальная графика, документы и фотографии. Масштабная выставка к 125-летию Льва Лейтмана открылась в Национальном художественном музее. Это самый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)