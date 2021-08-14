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В Минске открылась выставка к 125-летию Льва Лейтмана

14.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске открылась выставка к 125-летию Льва Лейтмана

Оригинальная графика, документы и фотографии. Масштабная выставка к 125-летию Льва Лейтмана открылась в Национальном художественном музее. Это самый представительный показ работ мастера в Беларуси. 

Творчество художника охватывает десятилетия и показывает главные исторические события страны. Это и строительство социализма, и Великая Отечественная война, и послевоенное восстановление. Национальный художественный собрал работы разных периодов творчества. Всего здесь более полусотни экспонатов.

Анастасия Карнейко, куратор выставки: «Несмотря на то, что сам Лев Меерович родился не в Минске, его называли летописцем этого города. Переехав в Минск в послевоенное время, в конце 40-х годов, и возглавив Минское художественное училище, он влюбился в этот город. Особое место в творчестве занимал образ женщины, отдающей всю себя, свою энергию и мощь тому роду деятельности, которым она занимается».

Диапазон графики обширный: от пейзажей и натюрмортов до портретов и сюжетно-тематических изображений. Разнообразные и техники – тушь, соус, итальянский карандаш, сангина, сепия, монотипия.

Также Лейтман – знаковая фигура в плеяде педагогов. У него живописи учились такие ключевые в искусстве фигуры, как Май Данциг, Михаил Савицкий, Георгий Поплавский.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Оригинальная графика, документы и фотографии. Масштабная выставка к 125-летию Льва Лейтмана открылась в Национальном художественном музее. Это самый...
 
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