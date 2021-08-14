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Лесники Витебской области осваивают электровелосипеды

14.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесники Витебской области осваивают электровелосипеды

В Витебской области работники леса обкатывают электровелосипеды. Лиозно первым в регионе пополнил парк техники лесников электротранспортом. Не у всех сотрудников есть водительские права, а вот на велосипеде ездить умеет каждый.  

В лесу сотрудники проводят 90% времени: определяют для рубки деловую древесину, контролируют вальщиков, да и вообще следят за порядком. Передвигаться приходится много. В жаркий период нужно было также ограничивать доступ посторонних. Тут и пришла идея приобрести электровелосипеды. Выбрали специальную комплектацию: колеса повышенной проходимости, мощный аккумулятор, заряда которого хватает на полсотни километров езды по лесным дорогам.  

Марина Симчанкова, мастер леса Добромыслинского лесничества: «Если нет прав, вот у меня, допустим, по лесу в любое место можно проехать, оставить, пройтись посмотреть, быстрее, чем на обычном велосипеде, скорость, разгоняется 35 км в час».  

Владимир Цвиликов, лесничий Добромыслинского лесничества: «Во-первых, это мобильность, во вторых, экономичность, и в третьих, это экологически чистый вид транспорта».

Лесное хозяйство постепенно вводит современный учет древесины, электронных помощников в работе все больше. Сотрудникам на местах приходиться быть более мобильными. За опытом в Лиозно наблюдают и коллеги. Если новая техника успешно пройдет тест-драйв в осенне-зимних условиях, ее закупят и другие лесхозы.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Витебской области работники леса обкатывают электровелосипеды. Лиозно первым в регионе пополнил парк техники лесников электротранспортом. Не у всех...
 
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