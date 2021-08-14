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Технологии последнего поколения: свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе
Источник материала: ОНТ
Технологии последнего поколения в сельском хозяйстве. Новый свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе. Территорию в 18 гектаров разделили на репродуктивное и откормочное отделения, есть производственная и хозяйственная зоны. Здесь реализованы самые современные идеи – за работой систем можно следить удаленно. При этом рассчитывать количество пищи для животных, дозировать лекарства и витамины будет компьютер.
К слову, на старых фермах этот цикл занимал 220 дней. Новый комплекс построили на четыре месяца раньше срока, что помогло сэкономить почти три миллиона рублей. Для Буда-Кошелевского района это один из самых значимых объектов. Он позволит увеличить объемы производства мяса до трех тысяч тонн в год.
Фото: БЕЛТА
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Технологии последнего поколения: свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе
Технологии последнего поколения в сельском хозяйстве. Новый свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе. Территорию в 18 гектаров...
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