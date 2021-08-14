Технологии последнего поколения: свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе

Источник материала: ОНТ

Технологии последнего поколения в сельском хозяйстве. Новый свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов открыли в Буда-Кошелевском районе. Территорию в 18 гектаров разделили на репродуктивное и откормочное отделения, есть производственная и хозяйственная зоны. Здесь реализованы самые современные идеи – за работой систем можно следить удаленно. При этом рассчитывать количество пищи для животных, дозировать лекарства и витамины будет компьютер.

Олег Слабейко, начальник свиноводческого комплекса: «Это космический корабль. Здесь все автоматизировано, компьютеризировано: полностью навозоудаление, кормление, водопоение, вентиляция. В сравнении с нашими существующими уже старыми комплексами, технология подразумевает сокращение периода выращивания свиней. Мы планируем за 182 дня сдавать свиней на мясокомбинат весом 112 килограммов».

К слову, на старых фермах этот цикл занимал 220 дней. Новый комплекс построили на четыре месяца раньше срока, что помогло сэкономить почти три миллиона рублей. Для Буда-Кошелевского района это один из самых значимых объектов. Он позволит увеличить объемы производства мяса до трех тысяч тонн в год.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram