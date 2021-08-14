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Литва сошла с денежных рельсов? 100 млн евро – цена транзитной глупости

14.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва сошла с денежных рельсов? 100 млн евро – цена транзитной глупости

Литва в ущерб собственным интересам продолжает идти против рынка. Железные дороги подсчитали убытки из-за ухода белорусских удобрений и других грузов. 

Чтобы удержаться на ходу из-за прекращения транзита, понадобится серьезная государственная поддержка. Речь более чем о 100 миллионах евро. Такую сумму назвал гендиректор Литовских железных дорог. Отразится это и на стоимости услуг. Тарифы на перевозку грузов и пассажиров нужно увеличить на треть, чтобы только частично покрыть убытки.

Не обнадеживает и ситуация с китайскими грузами. В министерстве транспорта Литвы заявили, что растущая напряженность между Вильнюсом и Пекином может снизить объемы перевозок. Что касается Беларуси, наша страна к декабрю будет готова к перевалке калийных удобрений через порты России.

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Литва в ущерб собственным интересам продолжает идти против рынка. Железные дороги подсчитали убытки из-за ухода белорусских удобрений и других грузов.  Чтобы...
 
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