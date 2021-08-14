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Православные верующие отмечают Медовый Спас
Источник материала: ОНТ
Первый из трех августовских праздников в честь Спасителя. 14 августа православные отмечают Медовый Спас.
Так в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста. Его три вехи – Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Сегодня в храмах пройдут праздничные службы, затем освятят мед. Так верующие благодарят Бога за земные плоды. Наши предки говорили, что с Медового Спаса начинается отсчет последних летних дней.
Фото: Pixabay
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Первый из трех августовских праздников в честь Спасителя. 14 августа православные отмечают Медовый Спас. Так в народе называют православный праздник в первый день...
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