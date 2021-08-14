Православные верующие отмечают Медовый Спас

Источник материала: ОНТ

Первый из трех августовских праздников в честь Спасителя. 14 августа православные отмечают Медовый Спас.

Так в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста. Его три вехи – Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Сегодня в храмах пройдут праздничные службы, затем освятят мед. Так верующие благодарят Бога за земные плоды. Наши предки говорили, что с Медового Спаса начинается отсчет последних летних дней.

Фото: Pixabay

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