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Военный конфликт в Афганистане: талибы надвигаются на Кабул
Источник материала: ОНТ
Беспокойство мировой общественности вызывает ситуация в Афганистане. В стране острая фаза военного конфликта. «Талибан» контролирует 70 процентов территории и приближается к Кабулу.
В столице перебои с электричеством. Под контролем боевиков крупнейшие города – Кандагар и Герат. Столкновения с правительственными силами не прекращаются. Многие государства попросили своих граждан покинуть страну. А управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало соседей Афганистана не закрывать границы для людей, которые ищут спасения. Надежды на дипломатическое разрешение конфликта слабеют, но представители «Талибана» и афганского правительства продолжают встречаться в Дохе.
Фото: Pixabay
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Беспокойство мировой общественности вызывает ситуация в Афганистане. В стране острая фаза военного конфликта. «Талибан» контролирует 70 процентов территории и...
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