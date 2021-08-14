Военный конфликт в Афганистане: талибы надвигаются на Кабул

Источник материала: ОНТ

Беспокойство мировой общественности вызывает ситуация в Афганистане. В стране острая фаза военного конфликта. «Талибан» контролирует 70 процентов территории и приближается к Кабулу.

В столице перебои с электричеством. Под контролем боевиков крупнейшие города – Кандагар и Герат. Столкновения с правительственными силами не прекращаются. Многие государства попросили своих граждан покинуть страну. А управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало соседей Афганистана не закрывать границы для людей, которые ищут спасения. Надежды на дипломатическое разрешение конфликта слабеют, но представители «Талибана» и афганского правительства продолжают встречаться в Дохе.

Фото: Pixabay

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