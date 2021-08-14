|
Выставка «Я – часовы вандроўнік...» открылась в музее Якуба Коласа в день его памяти
Источник материала: ОНТ
День памяти того, кто соизмерим с эпохой. 65 лет назад ушел в вечность Якуб Колас. Сегодня в 13:20, в тот самый миг, когда не стало Песняра, в минском доме-музее открылась временная экспозиция. Собрались потомки народного поэта. Почтили память великого предка минутой молчания в его рабочем кабинете. Поклонники гения, который объединяет белорусов во всем мире, несли цветы к мемориалу на Военном кладбище столицы.
Смех и слезы, радость и печаль. 13 августа – особый день в жизни не просто Марии. Сегодня внучке Коласа – 70! Ей было пять, когда получила последний подарок от человека, который умел рассказывать сказки. Это случилось здесь – столовая в 56 году.
В мемориальном кабинете на календарях 13 августа – «вечный» понедельник. На часах всегда 13:20. Письмо другу – переводчику Мозолькову – так и не отправлено. Колас умер за рабочим столом. В свидетельстве о смерти – «сердечно-сосудистая недостаточность».
Автограф 46-го года. Колас тогда был, как на фотографии с выставки. «Охота» за боровиками на Пуховитчине. На манекенах – вещи с плеча Песняра. Роста невеликого – 1.64. Одежда – 52-го размера. Обувь – 41-го. Лирик на берегу Нарочи – отпечаток лета 1956 года.
Это отражение последних чувств, переживаний, эмоций Коласа. Сделал посмертную гипсовую маску – день в день – скульптор Азгур. Он же снял слепок с правой руки, главного «инструмента» классика».
Хватило бы эпоса «Новая зямля», чтобы его почитал каждый белорус. Сегодня на Военном кладбище столицы цветы к памятнику Коласу и «колоску». Данила Мицкевич рядом с отцом уже четверть века. 65 лет назад сын основал музей в родном общем доме.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День памяти того, кто соизмерим с эпохой. 65 лет назад ушел в вечность Якуб Колас. Сегодня в 13:20, в тот самый миг, когда не стало Песняра, в минском доме-музее открылась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)