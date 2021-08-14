Выставка «Я – часовы вандроўнік...» открылась в музее Якуба Коласа в день его памяти

Источник материала: ОНТ

День памяти того, кто соизмерим с эпохой. 65 лет назад ушел в вечность Якуб Колас. Сегодня в 13:20, в тот самый миг, когда не стало Песняра, в минском доме-музее открылась временная экспозиция. Собрались потомки народного поэта. Почтили память великого предка минутой молчания в его рабочем кабинете. Поклонники гения, который объединяет белорусов во всем мире, несли цветы к мемориалу на Военном кладбище столицы.





Смех и слезы, радость и печаль. 13 августа – особый день в жизни не просто Марии. Сегодня внучке Коласа – 70! Ей было пять, когда получила последний подарок от человека, который умел рассказывать сказки. Это случилось здесь – столовая в 56 году.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа: «Нёс мне каробачку цукерак, але сказаў, што галоўнае свята будзе ўвечары. І, нажаль, вось гэтае свята не адбылося. Ён заўседы помніцца мне такім добрым, ніколі не чула, каб ён нешта крычаў, сварыўся».

В мемориальном кабинете на календарях 13 августа – «вечный» понедельник. На часах всегда 13:20. Письмо другу – переводчику Мозолькову – так и не отправлено. Колас умер за рабочим столом. В свидетельстве о смерти – «сердечно-сосудистая недостаточность».

Татьяна Макаренко, куратор выставки «Я – часовы вандроўнік...»: «“Мой запавет” – гэта філасофская замалёўка Якуба Коласа, гэта роздум аб сэнсе жыцця. Цікавая гісторыя знаходкі гэтага рукапісу ў 1987 годзе, у хатніх тапачках. Быў складзены ў некалькі столак. Яго захаванасць даволі добрая».

Автограф 46-го года. Колас тогда был, как на фотографии с выставки. «Охота» за боровиками на Пуховитчине. На манекенах – вещи с плеча Песняра. Роста невеликого – 1.64. Одежда – 52-го размера. Обувь – 41-го. Лирик на берегу Нарочи – отпечаток лета 1956 года.

Это отражение последних чувств, переживаний, эмоций Коласа. Сделал посмертную гипсовую маску – день в день – скульптор Азгур. Он же снял слепок с правой руки, главного «инструмента» классика».

Хватило бы эпоса «Новая зямля», чтобы его почитал каждый белорус. Сегодня на Военном кладбище столицы цветы к памятнику Коласу и «колоску». Данила Мицкевич рядом с отцом уже четверть века. 65 лет назад сын основал музей в родном общем доме.

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