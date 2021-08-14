В Дубае открыли «ресторан» для муравьев. На открытии собрались толпы

Источник материала: ОНТ

В Дубае (ОАЭ) был открыт «муравьиный ресторан», о чем в соцсети TikTok поведала местная жительница. Ролик с заведением, получившимся из простой картонки, набрал свыше 5 миллионов просмотров.

В меню первого дня в «муравьином ресторане» попали варенье, яблоки, сахар, мед и сыр. Блюда были помещены в нарисованные маркером круги. Гостям заведения особенно понравился сыр, он привлек больше всего муравьев.

Во второй день гостей угощали нарезанной картошкой, кусочками фисташек, толчеными кокосовыми макарунами и хлебными крошками. Посетителей в «ресторане» оказалось еще больше, чем в день открытия. На этот раз муравьи практически равномерно распределились между блюдами.





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