Протесты в Вильнюсе, аресты участников, двойные стандарты и жестокость. Почему вместо диалога с народом литовские власти ищут внешних врагов?

Источник материала: ОНТ

Литва открыто демонстрирует двойные стандарты и жестокость. Насилие над собственными гражданами усилилось политическими репрессиями. Вместо диалога с народом, литовские власти заняты поиском внешних врагов, а точнее оправданием своей риторики, которая ничего общего с демократией не имеет. Мировое сообщество встревожено - в Вильнюсе ждут новый виток протестов, ведь требования народа были попросту проигнорированы.





Литва подливает масла в огонь народного недовольства. Арестованы 9 человек после недавних протестов в Вильнюсе, которые завершились брутальным полицейским разгоном. Чтобы убрать недовольных с улиц, для литовского правосудия все средства хороши – вспомнили, что у кого-то из арестованных есть судимости, у других – нет работы. Хотя причем тут прошлое к свободе слова и праву волеизъявления – ведь именно с этой целью люди и вышли на улицы: за то, что те всего лишь попросили оставить за ними выбор – прививаться или не прививаться.

Сергей Перепелица, политический обозреватель: «Народ не сдержался и вышел с протестами, потому что протесты были очень эмоциональные – люди требовали соблюдения Конституции и прав человека. На митинг у Сейма 10 августа вышла не какая-то маргинальная часть, как пытаются преподнести власти, это половина населения Литвы».

Глава Литвы в своих оправданиях пытается быть изобретательным, но выходит пока лишь расписаться в неспособности анализировать. Вильнюсу мерещится гибридная атака со стороны Беларуси и России.

Гитанас Науседа, президент Литвы: «На самом деле слишком много совпадений было в тот день — и белорусские телеканалы, и интервью для них в тот же вечер, и начались беспорядки, и на следующий день уже и реакция представителей российских властей. Еще добавьте и беспорядки в лагере мигрантов в тот же вечер. Можно наивно полагать, что это случайности, но я думаю, что это никакие не случайности, а это часть системной, гибридной атаки».

Откроем для Науседы Америку – это фигура речи, на всякий случай, но в ту ночь сами литовцы в прямом эфире демонстрировали всему миру, как их ровняют с землей. Об этом и о бесчеловечном отношении к мигрантам, которые тоже умеют читать, трубили десятки стран, но искать причины своих бед у соседей ведь проще? Откровенную ложь развенчивают сами литовцы.

Вайдас Жемайтис Лекстутес, политический обозреватель Вukimevieningi.lt: «То, что у нас происходит, это типа демократия – когда газом 15 м струя, идут на женщин с детьми, с колясками – это у нас демократия, понимаете. Вот это все напрямую показывали, через социальные сети, и они их арестовали, чтоб было перекрыто просто вещание, прямая трансляция и потом это все прервалось, но некоторые сняли».

Пока Литва окончательно грубо попирает законы, политологи задаются вопросом: почему молчит Брюссель? Почему правозащитные организации не признали этих людей узниками совести? Ведь они не поддерживают власть! Лишь на этом основании европейские организации называли политическими заключенными радикалов, которые выходили на белорусские улицы в прошлом году вершить силовой сценарий.

Вадим Манукян, политолог (Россия): «Это удобная позиция или это потому что представители Евросоюза участвуют в собственных акциях внутри страны? Очевидные двойные стандарты – Брюсселю, очевидно, выгодно прикрывать своих, извините за выражение, подельников. Поэтому Лукашенко прекрасно сказал – европейский Советский Союз именно с людьми, которые живут в Литве, мы солидарны, потому что мы считаем, что они имеют право бороться с бесчеловечным режимом, который сегодня многим в ЕС навязывается, а именно прибалтийские страны – они стали каким-то полигоном в этом направлении».

Двойные стандарты официального Вильнюса, жестокость и насилие в отношении собственных граждан, политические репрессии. Но нет же – ЕС не реагирует на неуправляемого союзника, который в свою очередь раздувает в себе чувство безнаказанности. Вместо того, чтобы отменить ограничительные меры, власти обвиняют самих литовцев – якобы народ решил сам себя расколоть и захватить власть.

Алексей Ильяшевич, политический обозреватель портала RuBaltic.Ru: «Если послушать людей, которые вышли 10 августа, выяснится, что ситуация с ковидом – это вершина айсберга или возможно последняя капля, которая переполнила чашу их терпения, а на самом деле все гораздо глубже. Это проблема многих европейских стран, в которых местные элиты, истеблишмент, политики – они просто оторваны от простого народа, не знают, чем народ живет».

Зато Западу есть дело то того, чем живут другие народы. Скоро много интересного мы узнаем из секретной переписки, которая утекла из литовского МИДа. Сами хакеры анонсировали содержание – протоколы секретных переговоров Байдена и лидеров некоторых европейских государств, интриги против России, Германии и атака на Беларусь. Украдено более 1 600 000 писем, которые явно никто показывать широкой общественности не собирался. И такой рассказ – по секрету всему свету – может произвести эффект разорвавшейся бомбы. Или, как минимум, к естественной смене власти в Литве.

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