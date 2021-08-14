Уборочная-2021: в Беларуси обработано около 80% площадей зерновых и зернобобовых

Источник материала: ОНТ

В стране обработано около 80% площадей зерновых и зернобобовых.





Республиканский каравай превышает 5 млн тонн. Миллионный рубеж преодолели Минская и Брестская области. В этом году от других регионов не отстает и северный - зерно созрело практически одновременно по всей стране.

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