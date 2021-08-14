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Iraqi Airways на месяц отменяет рейсы в Минск

14.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания "Iraqi Airways" объявила, что ее рейсы в Минск могут быть отменены на месяц.



Заявление сделал официальный представитель авиакомпании в Беларуси Хасан Джавад, сообщивший, что "Iraqi Airways" приостанавливает рейсы в Минск из Ирака на срок до месяца.  

Чиновник отметил, передает Еврорадио, что это решение было принято после негативных инцидентов, связанных с рейсами в Минск. В то же время МИД Ирака подчеркнул, что все рейсы "Iraqi Airways" будут предназначены только для эвакуации граждан Ирака из Беларуси. 

"Мы согласовали с аэропортом количество рейсов, а так же технические и организационные вопросы, а затем иракские власти приняли решение об отмене рейсов", - говорится в заявлении.

В то же время МИД Ирака объявил о запуске рейса для эвакуации иракцев из белорусской столицы Минска в Багдад. За последние дни на родину вернулись 240 иракцев.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Iraqi Airways" объявила, что ее рейсы в Минск могут быть отменены на месяц.
 
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