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Iraqi Airways на месяц отменяет рейсы в Минск
Источник материала: Партизан
Компания "Iraqi Airways" объявила, что ее рейсы в Минск могут быть отменены на месяц.
Заявление сделал официальный представитель авиакомпании в Беларуси Хасан Джавад,
Чиновник отметил,
"Мы согласовали с аэропортом количество рейсов, а так же технические и организационные вопросы, а затем иракские власти приняли решение об отмене рейсов", - говорится в заявлении.
В то же время МИД Ирака объявил о запуске рейса для эвакуации иракцев из белорусской столицы Минска в Багдад. За последние дни на родину вернулись 240 иракцев.
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Компания "Iraqi Airways" объявила, что ее рейсы в Минск могут быть отменены на месяц.
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