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Плишкова о Соболенко: «Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить»

14.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня теннисистки поспорят за выход в финал турнира в Монреале.




Каролина Плишкова, фото: Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Монреале, где ей предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко.

«Мы не так давно играли на Уимблдоне, поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить — или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать», — заявила Плишкова.

Напомним, пишет Спортарена, на Уимблдоне Соболенко Плишковой уступила.

Полуфинальный матч турнира в Монреале стартует сегодня, 14 августа, в 20:00 по белорусскому времени.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000. Призовой фонд — 1 835 490 долларов.
 
 
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Сегодня теннисистки поспорят за выход в финал турнира в Монреале.
 
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