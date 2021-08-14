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Латвийское Минобороны опубликовало видео, на котором белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Латвии
14.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Латвийская сторона зафиксировала несколько таких случаев.
Министерство обороны Латвии
В комментарии к видео подчеркивается, что «подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС».
В оборонном ведомстве Латвии сообщили, что на видео были зафиксированы несколько таких инцидентов.
Напомним, что 10 августа Латвия
Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы.
Ранее Литва перестала пропускать на свою территорию мигрантов, пересекающих границу со стороны Беларуси.
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Латвийское Минобороны опубликовало видео, на котором белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Латвии
Латвийская сторона зафиксировала несколько таких случаев.
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