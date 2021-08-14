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Латвийское Минобороны опубликовало видео, на котором белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Латвии

14.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Латвийская сторона зафиксировала несколько таких случаев.

Латвийское Минобороны опубликовало видео, на котором белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Латвии

Министерство обороны Латвии опубликовало видео, на котором видно, как мигрантов перемещают к границе Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси.

В комментарии к видео подчеркивается, что «подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС».

В оборонном ведомстве Латвии сообщили, что на видео были зафиксированы несколько таких инцидентов.

Напомним, что 10 августа Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из‑за ситуации с мигрантами. Он будет действовать до 10 ноября. На помощь пограничникам будут направлены военные.

Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы.

Ранее Литва перестала пропускать на свою территорию мигрантов, пересекающих границу со стороны Беларуси.

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