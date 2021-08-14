Латвийское Минобороны опубликовало видео, на котором белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Латвии

Источник материала: Салiдарнасць

Латвийская сторона зафиксировала несколько таких случаев.





Министерство обороны Латвии опубликовало видео, на котором видно, как мигрантов перемещают к границе Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси.

В комментарии к видео подчеркивается, что «подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС».

В оборонном ведомстве Латвии сообщили, что на видео были зафиксированы несколько таких инцидентов.

Напомним, что 10 августа Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из‑за ситуации с мигрантами. Он будет действовать до 10 ноября. На помощь пограничникам будут направлены военные.

Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы.

Ранее Литва перестала пропускать на свою территорию мигрантов, пересекающих границу со стороны Беларуси.

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