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В Пинске подросток упал с крыши заброшенного здания

14.08.2021 13:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске подросток упал с крыши заброшенного здания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, 11 августа 14-летний мальчик гулял со своим другом по ул.Крупской в Пинске. Около 14 часов они поднялись на крышу заброшенного строения, где ребенок случайно сорвался вниз с высоты более 3 м и при падении ударился о бетонные кольца, расположенные на земле под козырьком.

"Он позвонил матери и рассказал, где находится и что упал с крыши здания. Мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении СК.

Следствнно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу, опросила очевидцев и родственников пострадавшего. По данному факту Пинский МОСК проводит проверку.

"Заброшенные здания и строения - не место для детских игр. Родителям необходимо рассказывать детям об опасности, которая подстерегает их на стройках, в ветхих и заброшенных зданиях, водонапорных башнях", - напоминают следователи.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает
 
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