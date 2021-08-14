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Пинский подросток упал с крыши заброшенного здания

14.08.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, 14-летний мальчик гулял со своим другом по улице Крупской в Пинске. Они поднялись на крышу заброшенного строения, где ребенок случайно сорвался вниз с высоты более трех метров и при падении ударился о бетонные кольца.

Пинский подросток упал с крыши заброшенного здания

Инцидент произошел 11 августа, уточнили в СК.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следователи напоминают о том, что заброшенные здания и строения — не место для игр.

 
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По данным следствия, 14-летний мальчик гулял со своим другом по улице Крупской в Пинске. Они поднялись на крышу заброшенного строения, где ребенок случайно сорвался...
 
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