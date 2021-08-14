Пинский подросток упал с крыши заброшенного здания

По данным следствия, 14-летний мальчик гулял со своим другом по улице Крупской в Пинске. Они поднялись на крышу заброшенного строения, где ребенок случайно сорвался вниз с высоты более трех метров и при падении ударился о бетонные кольца.





Инцидент произошел 11 августа, уточнили в СК.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следователи напоминают о том, что заброшенные здания и строения — не место для игр.