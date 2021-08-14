|
Гродненский облисполком намерен ликвидировать детский хоспис
Источник материала: Партизан
Гродненский облисполком направил в суд исковое заявление о ликвидации гродненского детского хосписа, сообщила его директор Ольга Величко в Facebook.
"Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, связанное с пятым пакетом санкций, сообщает о направлении в Гродненский областной суд искового заявления о ликвидации общественного благотворительного объединения "Гродненский детский хоспис", - сказано в уведомлении, которое получила Величко.
Директор хосписа отметила, что вместе с коллегами воспринимают эти события "оптимистично и реалистично".
Как сообщалось,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский облисполком направил в суд исковое заявление о ликвидации гродненского детского хосписа, сообщила его директор Ольга Величко в Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)