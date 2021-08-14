Гродненский облисполком намерен ликвидировать детский хоспис













"Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, связанное с пятым пакетом санкций, сообщает о направлении в Гродненский областной суд искового заявления о ликвидации общественного благотворительного объединения "Гродненский детский хоспис", - сказано в уведомлении, которое получила Величко.













Директор хосписа отметила, что вместе с коллегами воспринимают эти события "оптимистично и реалистично".



