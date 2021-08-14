ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай КОЗЛОВ: «Ситуацию может качнуть любая мелочь»

14.08.2021 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова не так давно осудили на три месяца ареста за разглашение данных следствия. Как сообщала «Народная Воля», Козлова допрашивали в Следственном комитете по делу Координационного совета, он отказался дать подписку о неразглашении. Пока Николай Козлов находится на свободе. В ближайшее время он намерен обжаловать приговор суда.

Николай КОЗЛОВ: «Ситуацию может качнуть любая мелочь»
– На мой взгляд, дело абсолютно пустое, там нет никакого состава, – высказывает свое мнение «Народной Воле» Николай Георгиевич.

– Удивительно, что на вас сразу в зале суда не надели наручники…

– По закону нельзя. Приговор не вступил в законную силу, и преступление, которое мне инкриминируют, относится к наименее тяжким, я не представляю большой общественной опасности.

– А может, ждут, что вы всё-таки махнете за бугор?

– Я не собираюсь уезжать. Будем как-то сосуществовать здесь.

– Вам тяжело далась предыдущая отсидка, и условия на Окрестина были совсем не санаторные…

– Они были просто пыточные – давайте называть вещи своими именами. И те, кто это устраивает, совершают преступление. Об этом надо говорить открыто.

– Вы не пытались аккредитоваться на «Большой разговор» с Лукашенко?

– Нет. На мой взгляд, с этим человеком не о чем разговаривать.

– От него сегодня зависят судьбы многих людей.

– Да, так случилось. Это наше горе и реальность. Этот человек говорит о третьей мировой войне, и, получается, вся Беларусь у него в заложниках… У меня после этого «Большого разговора» (я слушал от начала до конца) создалось впечатление, что нам скоро телеграммы с соболезнованиями из Северной Кореи начнут присылать…

– Политолог Денис Мельянцов, которого туда пригласили, отметил, что «общая атмосфера мероприятия местами напоминала семейное застолье с воспоминанием былых битв и побед». Меня удивило, что в зале присутствовал первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол, а вот заявки председателя Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергея Калякина и главного редактора «Народной Воли» Иосифа Середича проигнорировали. Получился на самом деле междусобойчик для своих, если не считать западных журналистов…

– Логика понятная: столько неудобных вопросов задали бы! Даже странно, если бы всё это прозвучало в прямом эфире…

Лукашенко даже на не самые жесткие вопросы западных журналистов отвечал довольно резко. Можно сделать вывод, что он абсолютно обо всем осведомлен и вполне сознательно подбадривает силовиков. И все репрессии идут с его ведома.

Если честно, не очень понимаю, на что рассчитывают исполнители. Может, кто-то из них получает удовольствие от своего превосходства, от того, что люди мучаются. Не знаю… Мне трудно объяснить всё то, что происходит, с точки зрения логики и человеческих чувств.

– А каким вам вообще видится ближайшее будущее? Негосударственные организации ликвидируют десятками. Хотя они платили налоги, обеспечивали людей рабочими местами… По-вашему, что дальше?

– Власть думает, как день простоять да ночь продержаться. А там, может быть, кривая куда-то выведет. А что касается перспектив, то больше 40.000 человек прошли через административные аресты, уже под тысячу политзаключенных. И всё это происходит на фоне не самого лучшего положения дел в экономике. Конечно, у людей раздражение растет…

– Но в то же время и страх присутствует.

– В конечном итоге ситуацию может качнуть любая мелочь, и тогда люди просто махнут рукой на чувство самосохранения. Потому что напряжение очень сильное. Я пытаюсь говорить с разными людьми, интересуюсь, как им нынешняя атмосфера в стране. Многие довольно агрессивно высказываются о том, что происходит. Учитывая, что таких людей немало, рано или поздно агрессия вырвется наружу. И страх уйдет на второй план, люди выйдут на улицы. И будут гораздо агрессивнее, чем в минувшем году. Мне кажется, что это плохо. Но власть сегодня всё делает для этого…

– Перекрыты все шлюзы, через которые раньше можно было выпустить пар. Печатных негосударственных общественно-политических изданий уже не осталось, любая альтернативная точка зрения воспринимается в штыки…

– Поводом для новых протестов можем стать что угодно. Так часто бывает даже в отношениях между людьми, когда любой поступок, даже самый безобидный, может спровоцировать большой скандал. Мне кажется, у нас всё идет к этому… Это опасно.

– Во время «Большого разговора» прозвучало и немало противоречий. Например, было сказано, что предателям в госструктурах не место, и в это же время рассказывалось о том, что в Администрации президента до сих пор работают те, кто при встрече с Лукашенко опускает глаза, потому что в минувшем году вроде как поддержали протесты.

– Да там цитат на любой вкус, каждый может для себя выбрать. Даже по средствам массовой информации если судить: зарубежные СМИ на одно обратили внимание, россияне – на другое, украинцы – на третье. Хотя, на мой взгляд, Лукашенко сказал немало очевидно обидных для России вещей. Парадоксально, конечно…

– Николай Георгиевич, а как у вас теперь со здоровьем? Спрашиваю, потому что в изоляторе у вас внезапно обострилось всё, что только можно! А вам, если приговор не изменится, предстоят три месяца ареста…

– Да, болячки обострились. У меня и зрение просело после той хлорки дурацкой в изоляторе. В ядовитых условиях, ясное дело, любой организм дает сбой. Со мной в переполненной камере были и молодые люди, которые чувствовали себя даже хуже, чем я. Некоторые, гораздо моложе, теряли сознание. Я просто имел возможность заявить об этом в суде, приехали медики… Это были действительно экстремальные условия, концентрация хлора была невыносимой…

– В этот раз вас снова на Окрестина отправят?

– Даже не знаю. Надо дождаться вступления приговора в законную силу. К концу этой недели я намерен обжаловать его, ну а там будет видно.

На мой взгляд, из того, что мне вменяется как разглашение, в деле ровным счетом ничего нет. Я представил документы, из которых видно: прокуратура обо всем рассказала гораздо раньше меня!

Конечно, представителям власти не нравятся мои комментарии по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении членов Координационного совета. Я утверждал и утверждаю, что это абсолютно сфабрикованное дело. И, мне кажется, в этом причина всех этих решений и приговоров.

– На рассмотрение апелляционной жалобы пойдете с вещами? Ведь вас могут сразу арестовать…

– А я с этой сумкой и не расстаюсь, она почти всегда со мной в машине.

– И даже когда в магазин идете?

– Я просто понимаю, что у нас иногда не до законов. Меня в последний раз задержали прямо на улице, обвинили черт знает в чем и отправили на сутки. Сказали, будто сопротивлялся законным требованиям милиции. Но при этом видеокамеры не работали и моего сопротивления не зафиксировали. И место назвали совершенно не то, где меня реально задерживали. В общем, в такое сложное время живем, поэтому я и вынужден носить с собой эту сумку. Это, конечно, плохо, вроде как ты уже смирился с тем, что тебя ждет. Но не смирились белорусы! Просто готовы ко всему. И я верю, что наша обязательно возьмет!

– Настроение, вижу, у вас совсем не упадническое.

– Да нормальное рабочее настроение!

– Кстати, про работу. Деятельность Объединенной гражданской партии сегодня парализована или нет? Можно, например, в этих условиях подать заявку на митинг на той же площади Бангалор?

– Подождите, на «Большом разговоре» Лукашенко ведь спрашивали: если вас так любит народ и поддерживает большинство, почему нельзя мирно протестовать? Он сказал примерно так: мол, нечего по улицам шататься, законы нарушать.

Ну, допустим, мы подадим заявку на митинг, устроим бессмысленную переписку. Но у нас уже имеется некоторый опыт: когда ты десять раз обращался и тебе десять раз отказали, какой смысл обращаться снова?

– В партийном офисе не так давно прошел обыск…

– Да, он сейчас опечатан. И самое главное – концов особо не найти! Этот обыск, кстати, не был связан с деятельностью партии. Просто одна из организаций – «Европейский диалог» – имела у нас юридический адрес. Офис опечатали, что изъято – не известно. Ну ладно: сломали дверь, провели обыск, ну вы хотя бы оставьте свои контакты, протокол. В своем беспределе они уже совсем потерялись…

– А вы обращались в Следственный комитет?

– Да. Но пока на наше письмо нет ответа.

«Профессионализм» следователей и судей меня поражает. Они настолько циничные… Нужно, несмотря ни на что, оставаться в правовом поле, не надо фабриковать дела. Я по своему делу консультировался с разного уровня юристами. Они недоуменно пожимают плечами, говорят: это бред. Ну вот мы и живем в этом бреду…

– А к партии сегодня есть какие-то претензии?

– Пока, слава Богу, нет. У нас есть предупреждение, но, на мой взгляд, оно больше формальное… Мы работаем строго в рамках устава.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова не так давно осудили на три месяца ареста за разглашение данных следствия. Как сообщала «Народная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске подросток упал с крыши заброшенного здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by