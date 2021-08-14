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Минский журналист приобрел на аукционе 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами

14.08.2021 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Редактор Naviny.by Павел Добровольский с партнерами приобрели на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года. В качестве продавца выступил Перебродский сельисполком.

Минский журналист приобрел на аукционе 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами

По информации пресс-службы Витебского областного исполнительного комитета, «новый собственник объекта историко-культурного наследия обязуется использовать комплекс под создание объектов социального, культурно-просветительского назначения или сервиса».

Согласно условиям продажи, владелец должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного имущества не менее одного года. На реконструкцию выделено четыре года.

Земельный участок площадью 0,4561 га предоставлен Миорским райисполкомом в аренду на 50 лет.

Минский журналист приобрел на аукционе 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами

Двухэтажная усадьба общей площадью 773 квадратного метра была построена в 1820 году для судьи Александра Рудницкого в стиле классицизма. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Под зданием сводчатые подвалы.

Минский журналист приобрел на аукционе 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами

Активные работы по восстановлению усадьбы планируется начать весной 2022 года. Вокруг усадьбы разобьют регулярный палаточный городок.

 

Фото: instagram.com/shatiloigor

 
 
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Редактор Naviny.by Павел Добровольский с партнерами приобрели на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года. В качестве продавца выступил Перебродский сельисполком.
 
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