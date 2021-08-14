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Минский журналист приобрел на аукционе 200-летнюю усадьбу Рудницких под Миорами
Источник материала: Навiны
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Согласно условиям продажи, владелец должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного имущества не менее одного года. На реконструкцию выделено четыре года.
Земельный участок площадью 0,4561 га предоставлен Миорским райисполкомом в аренду на 50 лет.
Двухэтажная усадьба общей площадью 773 квадратного метра была построена в 1820 году для судьи Александра Рудницкого в стиле классицизма. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Под зданием сводчатые подвалы.
Активные работы по восстановлению усадьбы планируется начать весной 2022 года. Вокруг усадьбы разобьют регулярный палаточный городок.
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Редактор Naviny.by Павел Добровольский с партнерами приобрели на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года. В качестве продавца выступил Перебродский сельисполком.
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