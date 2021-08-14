Гибридная агрессия: Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не рой яму, сам туда попадешь. Так отозвался Александр Лукашенко о политическом кризисе в Литве. Эту тему президент затронул во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает «МИР 24».

Общаясь с местными жителями, глава государства напомнил: Беларусь и Литва в свое время планировали совместно строить специальные центры для временного содержания нелегальных мигрантов. После введенных санкции, Вильнюс отказался учувствовать в финансировании проекта.

«Я что, за свой счет буду это строить? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их – берите. Не справились. Около пяти тысяч сегодня в Литве мигрантов. Держат, как... У нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать», – отметил Лукашенко.

Президент отметил давление на страну со стороны Запада и в целом непростую ситуацию в мире в плане политического противостояния. Он напомнил, что исторически на территории Беларуси не раз пересекались интересы крупных мировых игроков.

«Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка. Они же – американцы, европейцы – задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы. Нужна будет ваша помощь, я позову. Пока живите спокойно, никого не бойтесь. У нас есть кому вас защитить», – заявил Лукашенко.

В годовщину президентских выборов в Беларуси США, Великобритания и Канада ввели очередной пакет санкций.