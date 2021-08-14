|
Гибридная агрессия: Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь
14.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не рой яму, сам туда попадешь. Так отозвался Александр Лукашенко о политическом кризисе в Литве. Эту тему президент затронул во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает «МИР 24».
Общаясь с местными жителями, глава государства напомнил:
Президент отметил давление на страну со стороны Запада и в целом непростую ситуацию в мире в плане политического противостояния. Он напомнил, что исторически на территории Беларуси не раз пересекались интересы крупных мировых игроков.
«Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка. Они же – американцы, европейцы – задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы. Нужна будет ваша помощь, я позову. Пока живите спокойно, никого не бойтесь. У нас есть кому вас защитить», – заявил Лукашенко.
В годовщину президентских выборов в Беларуси США, Великобритания и Канада ввели очередной пакет санкций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси напомнил, что исторически на территории Беларуси не раз пересекались интересы крупных мировых игроков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)