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В Гродно появится телефон, куда можно будет анонимно сообщить о нарушениях в школах и вузах

14.08.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незадолго до начала нового учебного года Комитет госконтроля Гродненской области запускает «горячую линию», чтобы люди могли сообщать о нарушениях или недостатках в школах и вузах/




Как отмечают в областном КГК, результаты проверок из года в год показывают одни и те же проблемы: проведение ремонтов, уборка территорий и подписание паспорта готовности, пишет «Вечерний Гродно».

— Не всегда неудовлетворительное состояние учреждений образования связано с ограниченным финансированием. Зачастую это следствие человеческого фактора: нерасторопность и бесхозяйственность руководителей, — рассказали в ведомстве.

В связи с этим в КГК Гродненской области будет работать «горячая линия», позвонив на которую все желающие анонимно смогут сообщить об известных им фактах нарушений и недостатков.

Работать она будет с 16 августа по 10 сентября. Телефоны в Гродно: 79-88-40 и 79-88-24.
 
Теги: Гродно
 
 
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Незадолго до начала нового учебного года Комитет госконтроля Гродненской области запускает «горячую линию», чтобы люди могли сообщать о нарушениях или...
 
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