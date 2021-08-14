|
Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка
Источник материала: Партизан
Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка. Общественная кампания "Годна" начала языковое шоу "Гоман". Его ведущие — Андрей Такинданг и Алексей Шеин. Онлайн-курс включает 12 занятий. В рамках курса "собрано самое важное о белорусском языке": полезный контент, языковой юмор, интересные факты о Беларуси, выборка лучшего из белорусской культуры.
Алексей Шеин и Андрей Такинданг
"Создатели обещают, что вы станете свободно говорить по-белорусски, если пройдете все занятия", — пишет пресс-служба "Годна",
Первый выпуск посвящён словам приветствия, прощания, просьбы и благодарности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка. Общественная кампания "Годна" начала языковое шоу "Гоман". Его ведущие — Андрей Такинданг и Алексей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)