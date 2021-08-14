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Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка

14.08.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка. Общественная кампания "Годна" начала языковое шоу "Гоман". Его ведущие — Андрей Такинданг и Алексей Шеин. Онлайн-курс включает 12 занятий. В рамках курса "собрано самое важное о белорусском языке": полезный контент, языковой юмор, интересные факты о Беларуси, выборка лучшего из белорусской культуры.


Алексей Шеин и Андрей Такинданг

"Создатели обещают, что вы станете свободно говорить по-белорусски, если пройдете все занятия", — пишет пресс-служба "Годна", передает Еврорадио.

Первый выпуск посвящён словам приветствия, прощания, просьбы и благодарности.
 
 
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Появился бесплатный онлайн-курс по изучению белорусского языка. Общественная кампания "Годна" начала языковое шоу "Гоман". Его ведущие — Андрей Такинданг и Алексей...
 
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