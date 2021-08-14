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Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершилась погрузка очередного эшелона. Уже в дороге на полигоны Российской Федерации военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады.
До этого они прошли боевую подготовку для выполнения поставленных перед ними задач.
Максим Константинов, командир батальона 19-й отдельной механизированной бригады:
Вся техника была подготовлена, заново выкрашена, обслужена в полном объеме, для того чтобы образцы вооружения не дали сбой в ходе проведения отчетных учений.
Напомним, учение «Запад‑2021» пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России. Будет отработано применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
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Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»
Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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