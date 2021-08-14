Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Завершилась погрузка очередного эшелона. Уже в дороге на полигоны Российской Федерации военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады.





До этого они прошли боевую подготовку для выполнения поставленных перед ними задач.









Максим Константинов, командир батальона 19-й отдельной механизированной бригады:

Приготовления были проведены, ротные тактические учения, батальонные тактические учения, а также выполнены занятия по вождению боевых машин, проведение стрельбы штатным снарядом экипажами. В дальнейшем батальон осуществлял подготовку техники на базе 814-го центра. После этого была осуществлена погрузка батальона на железнодорожные платформы для убытия в Российскую Федерацию в населенный пункт Мулино.

Вся техника была подготовлена, заново выкрашена, обслужена в полном объеме, для того чтобы образцы вооружения не дали сбой в ходе проведения отчетных учений.





Напомним, учение «Запад‑2021» пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России. Будет отработано применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.