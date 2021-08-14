ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

14.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Завершилась погрузка очередного эшелона. Уже в дороге на полигоны Российской Федерации военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады.

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

До этого они прошли боевую подготовку для выполнения поставленных перед ними задач.

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Максим Константинов, командир батальона 19-й отдельной механизированной бригады:
Приготовления были проведены, ротные тактические учения, батальонные тактические учения, а также выполнены занятия по вождению боевых машин, проведение стрельбы штатным снарядом экипажами. В дальнейшем батальон осуществлял подготовку техники на базе 814-го центра. После этого была осуществлена погрузка батальона на железнодорожные платформы для убытия в Российскую Федерацию в населенный пункт Мулино.

Вся техника была подготовлена, заново выкрашена, обслужена в полном объеме, для того чтобы образцы вооружения не дали сбой в ходе проведения отчетных учений.

Прошли боевую подготовку. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчётов на учение «Запад-2021»

Напомним, учение «Запад‑2021» пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России. Будет отработано применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские военные ведут отправку техники и боевых расчетов на совместное с Россией учение «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by