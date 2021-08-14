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Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

14.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У православных верующих начался Успенский пост, установленный в память о Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длится всего две недели и начинается Медовым Спасом.

Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Верующие направляются в церкви для участия в торжественном богослужении. Именно 14 августа принято поклониться перед святым крестом и освятить мед нового урожая.

История праздника берет начало в IX веке в Константинополе. В это время, в августе, из-за жары обострялись болезни и эпидемии.

Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Появилась традиция: на улицу выносили древо Креста Господня и просили у Бога избавления от бедствий. К этому времени пчеловоды собирали новый урожай меда. В знак благодарности люди приносили его в церковь, чтобы поделиться им с нуждающимися. Позднее на наших землях появился народный праздник – Медовый Спас.

Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Георгий Борушко, клирик храма Святого Апостола Андрея Первозванного:
Нужно знать, что есть сам праздник – изнесение честных древ. Мы вспоминаем это событие. А второй момент, связанный с медом, – это просто традиция. Это хорошая, прекрасная традиция. И не должно получиться так, что мы ставим второстепенное на место главного.

Православные верующие отмечают Медовый Спас. Откуда появился праздник?

Медовый Спас – первый из трех Спасов и всегда отмечается 14 августа. Следом идут Яблочный и Ореховый. С ними связано немало народных традиций. Например, именно сегодня в былые времена начинали сеять озимые.

 
 
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Новости Беларуси. У православных верующих начался Успенский пост, установленный в память о Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длится...
 
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