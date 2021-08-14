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Уже 5,36 млн тонн зерна. Белорусским аграриям осталось убрать меньше 20% площадей

14.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 миллионов 360 тысяч тонн зерна и чуть более 80 % убранных площадей. С такими показателями встретили 14 августа хлеборобы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 5,36 млн тонн зерна. Белорусским аграриям осталось убрать меньше 20% площадей

Во многих хозяйствах на юге работы завершены и комбайны помогают с обмолотом зерновых на приусадебных участках. Это тоже вклад в общебелорусский каравай.

Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как летом 2020-го. Вместе с тем на круг удается собирать почти 32 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская область.

 
 
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Новости Беларуси. 5 миллионов 360 тысяч тонн зерна и чуть более 80 % убранных площадей. С такими показателями встретили 14 августа хлеборобы, сообщили в программе...
 
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