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Конный турнир и огненное шоу. Что ещё будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

14.08.2021 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конный турнир и огненное шоу. Что ещё будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

Там 14 августа начнется фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки с конным турниром и огненным шоу. Этим вечером одним из ключевых событий станет настоящий бал.

Конный турнир и огненное шоу. Что ещё будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

Также интерактивные локации для зрителей окунут их в эпоху Средневековья. Организаторы постараются реконструировать фрагменты военной и мирной жизни времен войны 1812 года.

 
 
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Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там...
 
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