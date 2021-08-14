Мужчины во Франции собирали чернику - им грозит заключение сроком до 3 лет и штраф 45 тыс. евро

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сообщает 1prof.by со ссылкой на французскую газету Le Figaro. Задержанным грозит штраф до 45 тыс. евро и тюремное заключение сроком до трёх лет,1prof.by сона французскую газету Le Figaro.









Хотя эта новость больше похожа на начало иронического детектива, но во Французской республике действует строгое ограничение на сбор этой популярной ягоды. По закону лес, где растет черника, как и сама ягода, принадлежит государству и одному человеку позволено собрать не более пяти килограммов. За сбор более 5 килограмм, а в заповедных зонах более 1,5 кг, грозит административная ответственность и штраф 135 евро. Считается, что такие масштабы угрожают окружающей среде и лишают пищи лесных животных.





Собирая чернику во Франции надо следовать строгим правилам:





Нельзя сходить с тропы.

Не разрешается собирать ягоды ночью.

Запрещено использовать любые приспособления. Например, ручной комбайн.





Такие меры власти предпринимают в целях борьбы с нелегальным рынком черники, которая там стоит по 5 евро за килограмм.





Кроме троих задержанных с 96 килограммами черники, поймали ещё три человека, у которых улов был скромнее – по 5 кг лесной ягоды. Всю чернику французские правоохранители конфисковали и передали в находящийся неподалёку дом престарелых.























