Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем за 142 года наблюдений

Источник материала: СТВ

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом утверждают в американском метеорологическом ведомстве. По его данным, средняя температура на поверхности суши и океана превысила аналогичный показатель XX века на 0,93 градуса.





Эксперты уверены, что новый рекорд «недвусмысленно» доказывает, что «изменение климата вызвано влиянием человека». В этом уверены и составители доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, опубликованного на прошлой неделе.