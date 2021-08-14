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Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем за 142 года наблюдений

14.08.2021 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом утверждают в американском метеорологическом ведомстве. По его данным, средняя температура на поверхности суши и океана превысила аналогичный показатель XX века на 0,93 градуса.

Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем за 142 года наблюдений

Эксперты уверены, что новый рекорд «недвусмысленно» доказывает, что «изменение климата вызвано влиянием человека». В этом уверены и составители доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, опубликованного на прошлой неделе.

 
 
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Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом утверждают в американском...
 
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