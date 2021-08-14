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Не нужно будет отключать горячую воду. Рассказываем про особенности электрических домов в Минске

14.08.2021 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая:
Электрические дома. Расскажите, в чем их особенность, плюсы, минусы?

Не нужно будет отключать горячую воду. Рассказываем про особенности электрических домов в Минске

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Сегодня у нас на территории Минска реализуется пилотный проект так называемого электрического дома. Его строительство осуществляется в границах проспекта Дзержинского – улицы Щорса. Заказчиком выступает УКС Центрального района. Сегодня объект уже готов, собираются справки и заключения, планируем его вводить в эксплуатацию уже в августе. Особенностью данного проекта является то, что уже построена электрическая котельная, электричеством вода будет нагреваться и поступать. Не от теплоцентрали, не от теплотрассы, а электрический котел будет греть воду и подавать на эти объекты. Преимущество этого в том, что не потребуется отключать горячую воду, то есть она у людей будет постоянно. Никаких профилактических мероприятий, как теплосети проводят, не будет.

Это пилотный проект, дальше мы планируем построить такие дома в границах улиц Клумова – Щербакова. И на улице Волгоградской также УКСом Центрального района планируется застройка такого электрического квартала. Хочу отметить, что сегодня в городе-спутнике Смолевичи мы тоже осуществляем застройку жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В составе данного квартала предусматриваются 19 жилых домов, один из которых мы ввели уже в прошлом году в эксплуатацию, три дома будут введены в текущем году. Также там предусматриваются два детских дошкольных учреждения, средняя общеобразовательная школа, помещения ЖЭС, вся инженерно-транспортная инфраструктура, которая необходима для обслуживания квартала. Весь этот квартал проектируется на электричестве, в том числе социальные объекты. Будет уже более масштабный проект, реализуемый Минском. Там заказчиком выступает УКС Мингорисполкома. Там будут жить те, кто состоял на учете в Минске, и этот квартал полностью электрический.

Не нужно будет отключать горячую воду. Рассказываем про особенности электрических домов в Минске

Юлия Алексеюк:
Города-спутники. Охотно ли люди соглашаются ехать туда?

Не нужно будет отключать горячую воду. Рассказываем про особенности электрических домов в Минске

Ирина Гонтарева:
В городе-спутнике Смолевичи мы реализуем проект 19 жилых домов. При формировании первого жилого дома был произведен опрос граждан, фактически претендовали три человека на квартиру. То есть спрос есть, и сегодня те дома, которые на стадии строительства, тоже уже заполнены людьми. Люди охотно туда идут, потому что в данных жилых домах государственная поддержка предоставляется независимо от даты постановки на учет. То есть если вы вчера стали на учет нуждающихся и желаете построиться, то государственная поддержка вам будет предоставлена. Поэтому проблемы заполнения этих домов участниками строительства у нас нет. Люди охотно туда идут, люди понимают, что будет и инфраструктура, будут и детские сады, и школа, поликлиника в соседнем микрорайоне строится областью. Поэтому проживать там будет достаточно комфортно, для этого все имеется.

Юлия Алексеюк:
Вы как руководитель Комитета по строительству и инвестициям каким видите Минск спустя 10 лет?

Не нужно будет отключать горячую воду. Рассказываем про особенности электрических домов в Минске

Ирина Гонтарева:
Я очень надеюсь, что Минск будет развиваться такими же темпами, как и развивается сейчас. Что наш строительный комплекс будет возводить все больше красивых и нужных городу объектов и все-таки мы разовьем больше наши микрорайоны. Не совсем красивый частный сектор, может быть, уйдет с наших центральных улиц хотя бы и будет возведено красивое, комфортное жилье, а также социальные объекты к ним.

Помогают оперативно. С какими вопросами минчане часто обращаются в Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома – подробнее здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу...
 
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