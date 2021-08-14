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Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

14.08.2021 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С потеплением климата все податливее становится вечная мерзлота. Именно в ней обнаружили ученые удивительную находку – пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это детеныш, который выглядит, как живой, словно он прилег задремать. Его назвали Симба.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Пещерные львы были суровыми хищниками, очень похожими на их нынешних африканских собратьев.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Сейчас над находкой работает профессор эволюционной генетики из Стокгольма.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Он в полном восторге от сохранности тела, ведь до наших дней сквозь тысячелетия «добрались» даже усы. В ближайшее время планируется получить образец ДНК, что поможет узнать больше об эволюции пещерных львов.

 
 
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С потеплением климата все податливее становится вечная мерзлота. Именно в ней обнаружили ученые удивительную находку – пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет,...
 
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