Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

Источник материала: СТВ

С потеплением климата все податливее становится вечная мерзлота. Именно в ней обнаружили ученые удивительную находку – пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это детеныш, который выглядит, как живой, словно он прилег задремать. Его назвали Симба.









Пещерные львы были суровыми хищниками, очень похожими на их нынешних африканских собратьев.









Сейчас над находкой работает профессор эволюционной генетики из Стокгольма.









Он в полном восторге от сохранности тела, ведь до наших дней сквозь тысячелетия «добрались» даже усы. В ближайшее время планируется получить образец ДНК, что поможет узнать больше об эволюции пещерных львов.