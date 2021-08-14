Социолога Татьяну Водолажскую отпустили на свободу

Социолог Татьяна Водолажская отпущена на свободу, сообщил днем 14 августа в «Фейсбуке» генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.



Татьяна Водолажская. Фото: facebook.com/liatuchy

Как сообщалось, утром 4 августа силовики (по неофициальной информации, сотрудники КГБ) пришли с обысками к представителям международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — Татьяне Водолажской и философу и методологу Владимиру Мацкевичу, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко, передает БелаПАН .

Вечером стало известно, что Водолажская задержана и находится в ИВС на Окрестина. Было известно лишь, что она задержана «в уголовном порядке».

Татьяна Водолажская — методолог и социолог. Эксперт Агентства гуманитарных технологий, координатор «Летучего университета». Кандидат социологических наук, старший аналитик Центра европейской трансформации.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.