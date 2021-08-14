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В Могилеве рано утром подожгли автомобиль. Следователи просят очевидцев о помощи
Источник материала: ОНТМогилеве рано утром подожгли автомобиль. Следователи просят очевидцев о помощи" class="one-news__figure-img">
Правоохранители разыскивают людей, которые могли стать свидетелями поджога автомобиля в Могилеве. Об этом сообщает Следственный комитет.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 3 января. следственно-оперативная группа выбыла на место. Там выяснилось, что легковой автомобиль марки Suzuki кто-то поджог.
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Правоохранители разыскивают людей, которые могли стать свидетелями поджога автомобиля в Могилеве. Об этом сообщает Следственный комитет. Согласно данным...
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