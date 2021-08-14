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В Могилеве рано утром подожгли автомобиль. Следователи просят очевидцев о помощи

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве рано утром подожгли автомобиль. Следователи просят очевидцев о помощиМогилеве рано утром подожгли автомобиль. Следователи просят очевидцев о помощи" class="one-news__figure-img">

Правоохранители разыскивают людей, которые могли стать свидетелями поджога автомобиля в Могилеве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 3 января. следственно-оперативная группа выбыла на место. Там выяснилось, что легковой автомобиль марки Suzuki кто-то поджог.



Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Граждан, которые располагают ценной информацией о произошедшем или видели поджог, просят обратиться к правоохранителям по телефонам: (80222) 23-02-03 или +375 (29) 310-29-11.


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Теги: Могилев
 
 
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Правоохранители разыскивают людей, которые могли стать свидетелями поджога автомобиля в Могилеве. Об этом сообщает Следственный комитет. Согласно данным...
 
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