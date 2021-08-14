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ГПК: очередной избитый беженец доставлен к границе Беларуси

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГПК: очередной избитый беженец доставлен к границе Беларуси

К белорусской границе был доставлен очередной перенесший избиения беженец. Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Уточняется что инцидент произошел на участке, который охраняет Гродненская погрангруппа. К линии границы поляки доставили иностранца с телесными повреждениями. У гражданина Ирака была сильно рассечена бровь. Он обратился за помощью к белорусским пограничникам. Прямо на линии границы мужчине промыли рану, была наложена стерильная повязка.

Пострадавший рассказал, что заявлял ходатайство о предоставлении ему в Польше статуса беженца. Несмотря на насилие польской стороны, мужчина намерен повторить свою попытку.

Фото: скриншот видео Государственного пограничного комитета Беларуси

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К белорусской границе был доставлен очередной перенесший избиения беженец. Об этом информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси....
 
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