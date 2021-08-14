ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 500 овец убило молнией в Грузии

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 500 овец убило молнией в Грузии

В Грузии в Ниноцминдском районе более 500 пасшихся на горе Абул овец убило молнией. Об этом со ссылкой на мэрию муниципалитета информирует «Sputnik Грузия».

Источник уточняет, что в мэрию после грозы обратился фермер, сообщивший о гибели нескольких сотен животных.

По сведениям Jnews.ge, всего погибло 530 овец. Туги животных придется сжечь, так как у фермеров не получается спустить туши вручную, транспорт же не поднимется на такую высоту.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Грузии в Ниноцминдском районе более 500 пасшихся на горе Абул овец убило молнией. Об этом со ссылкой на мэрию муниципалитета информирует «Sputnik Грузия». Источник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти намерены ликвидировать Гродненский детский хоспис в судебном порядке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by