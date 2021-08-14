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Более 500 овец убило молнией в Грузии
Источник материала: ОНТ
В Грузии в Ниноцминдском районе более 500 пасшихся на горе Абул овец убило молнией. Об этом со ссылкой на мэрию муниципалитета
Источник уточняет, что в мэрию после грозы обратился фермер, сообщивший о гибели нескольких сотен животных.
По сведениям
Фото: Pixabay
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В Грузии в Ниноцминдском районе более 500 пасшихся на горе Абул овец убило молнией. Об этом со ссылкой на мэрию муниципалитета информирует «Sputnik Грузия». Источник...
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