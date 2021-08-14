Более 500 овец убило молнией в Грузии

Источник материала: ОНТ

В Грузии в Ниноцминдском районе более 500 пасшихся на горе Абул овец убило молнией. Об этом со ссылкой на мэрию муниципалитета информирует «Sputnik Грузия».

Источник уточняет, что в мэрию после грозы обратился фермер, сообщивший о гибели нескольких сотен животных.

По сведениям Jnews.ge , всего погибло 530 овец. Туги животных придется сжечь, так как у фермеров не получается спустить туши вручную, транспорт же не поднимется на такую высоту.

Фото: Pixabay

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