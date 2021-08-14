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СМИ: 19 человек оказались под завалом в результате аварии на шахте в Китае

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: 19 человек оказались под завалом в результате аварии на шахте в Китае

Один человек погиб, 19 находятся под завалом в результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Цинхай. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По сведениям источника, 14 августа около 7:10 по минскому времени (12:10 по местному времени) была затоплена угольная шахта, что привело к обрушению горной породы. В момент аварии в шахте находился 21 человек. Одного из них извлекли на поверхность, его состояние оценивается как тяжелое.

Ведется спасательная операция.

Фото: Pixabay

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Один человек погиб, 19 находятся под завалом в результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Цинхай. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральное...
 
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