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СМИ: 19 человек оказались под завалом в результате аварии на шахте в Китае
Источник материала: ОНТ
Один человек погиб, 19 находятся под завалом в результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Цинхай. Об этом
По сведениям источника, 14 августа около 7:10 по минскому времени (12:10 по местному времени) была затоплена угольная шахта, что привело к обрушению горной породы. В момент аварии в шахте находился 21 человек. Одного из них извлекли на поверхность, его состояние оценивается как тяжелое.
Ведется спасательная операция.
Фото: Pixabay
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Один человек погиб, 19 находятся под завалом в результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Цинхай. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральное...
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