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Мать и отчим ценой своих жизней спасли унесенных течением детей
Источник материала: ОНТ
В штате Мараньян (Бразилия) мать и отчим погибли, спасая унесенных течением детей. На историю
30-летняя Мария Коста и 26-летний Гилмар де Мело увидели, как находящиеся в реке Парнаиба двое детей Косты из-за сильного течения не могут выплыть. Пара бросилась в воду.
Де Мело вытащил детей на берег, но тут же отправился спасать свою возлюбленную, которую уносило течение. Вскоре Мария и Гилмар оказались под водой.
Спасатели смогли приступить к поискам лишь на утро следующего дня. Были обнаружены тела погибших матери и отчима.
Пользователи соцсетей и местные жители назвали Марию Косту и Гилмара де Мело героями.
Фото: из личного архива Марии Косты и Гилмара де Мело
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В штате Мараньян (Бразилия) мать и отчим погибли, спасая унесенных течением детей. На историю обращает внимание The Sun. 30-летняя Мария Коста и 26-летний Гилмар де Мело...
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