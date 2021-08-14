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Мать и отчим ценой своих жизней спасли унесенных течением детей

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мать и отчим ценой своих жизней спасли унесенных течением детей

В штате Мараньян (Бразилия) мать и отчим погибли, спасая унесенных течением детей. На историю обращает внимание The Sun.

30-летняя Мария Коста и 26-летний Гилмар де Мело увидели, как находящиеся в реке Парнаиба двое детей Косты из-за сильного течения не могут выплыть. Пара бросилась в воду.

Де Мело вытащил детей на берег, но тут же отправился спасать свою возлюбленную, которую уносило течение. Вскоре Мария и Гилмар оказались под водой.

Спасатели смогли приступить к поискам лишь на утро следующего дня. Были обнаружены тела погибших матери и отчима.

Пользователи соцсетей и местные жители назвали Марию Косту и Гилмара де Мело героями.

Фото: из личного архива Марии Косты и Гилмара де Мело

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В штате Мараньян (Бразилия) мать и отчим погибли, спасая унесенных течением детей. На историю обращает внимание The Sun. 30-летняя Мария Коста и 26-летний Гилмар де Мело...
 
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