Подросток устроил стрельбу в школе в США, есть погибший

Источник материала: ОНТ

Как минимум один ученик погиб в результате стрельбы, произошедшей 13 августа в Альбукерке (Нью-Мексико, США). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным источника, стрельба была открыта на фоне конфликта между двумя учениками. Стрелял один из них, второй подросток погиб. По предварительным сведениям, обоим участникам инцидента было около 13 лет.

Стрелявшего задержали. Устанавливаются мотивы убийства, выясняется, как у подростка оказался пистолет.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram