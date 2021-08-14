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Подросток устроил стрельбу в школе в США, есть погибший

14.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток устроил стрельбу в школе в США, есть погибший

Как минимум один ученик погиб в результате стрельбы, произошедшей 13 августа в Альбукерке (Нью-Мексико, США). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным источника, стрельба была открыта на фоне конфликта между двумя учениками. Стрелял один из них, второй подросток погиб. По предварительным сведениям, обоим участникам инцидента было около 13 лет.

Стрелявшего задержали. Устанавливаются мотивы убийства, выясняется, как у подростка оказался пистолет.

Фото: Pixabay

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Как минимум один ученик погиб в результате стрельбы, произошедшей 13 августа в Альбукерке (Нью-Мексико, США). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Washington Post. По...
 
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