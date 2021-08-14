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Единый портал электронных услуг не будет предоставлять таможенную статистику
Источник материала: Партизан
Единый портал электронных услуг с 13 августа приостановил оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли», сообщает НЦЭУ.
Решение о прекращении предоставления данных принял Государственный таможенный комитет,
Ранее Белстат перестал публиковать сведения об импорте и экспорте товаров по пяти разделам ТН ВЭД. Из публичного доступа убрали данные о внешней торговле минеральными продуктами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, химической продукции, в том числе удобрений, а также исчезла статистика торговли продукцией машиностроения и нефтехимии.
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Единый портал электронных услуг с 13 августа приостановил оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли», сообщает...
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