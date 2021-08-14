В МАРТ объяснили, почему замедлилась годовая инфляция





По итогам июля годовая инфляция была 9,8%, а месяцем ранее — 9,9%.

Уменьшился и прирост цен на социально значимые товары — до 7,7% в годовом выражении. В июне этот показатель был 8,6%.





пишет Office Life, что ситуации во многом способствовало постепенное нивелирование шоков роста мировых цен на продовольствие. По данным МАРТ, в июле годовой прирост мировых цен замедлился до 28,9%. Месяцем ранее речь шла о 31,8%. Этому помогли меры в области денежно-кредитной и ценовой политики. В ведомстве отмечают,Office Life, что ситуации во многом способствовало постепенное нивелирование шоков роста мировых цен на продовольствие. По данным МАРТ, в июле годовой прирост мировых цен замедлился до 28,9%. Месяцем ранее речь шла о 31,8%. Этому помогли меры в области денежно-кредитной и ценовой политики.





В Беларуси на годовую динамику потребительских цен больше всего повлияло замедление прироста цен на овощи и фрукты до 4,6% (в июне — 8,6%). Свою роль тут сыграли и тарифы на жилищно-коммунальные услуги — до 9,5% (10,6% в июне), а также услуги пассажирского транспорта — до 15,7% (18,1% в июне).





В то же время ускорился рост цен на обувь — до 6,6% (4,5% в июне). Растут ценники и на мясную продукцию — 10,8% в июле против 10,2% в июне.





Если сравнивать июльские цены с июньскими, сохранился рост стоимости опять-таки мяса и мясопродуктов (0,5% за месяц). Это связывают с повышением закупочных цен на живых животных и птицу из-за роста затрат сельскохозяйственных производителей. Дорожают и кондитерские изделия — на 1,1% за месяц. Здесь причиной стал рост цен на сырье, вспомогательные материалы и топливно-энергетические ресурсы. Выросли также тарифы на туристические услуги (на 3,1%), в том числе за счет роста тарифов на авиаперевозки после закрытия воздушного пространства стран-соседей.





Что касается сферы регулируемого ценообразования, по итогам июля годовая инфляция составила 9,5% (9,6% в июне). А за месяц подорожали медицинские услуги (на 0,3%), выросли и цены на водку (0,7%) и табачные изделия (0,8%) на фоне компенсации повышения ставок акцизов. На 2% стал дороже бензин, что объясняют увеличением мировых котировок на нефть.