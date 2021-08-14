Источник материала: UDF



Татьяна Водолажская / Еврорадио

"Татьяну Водолажскую встретили! С нами!", — написала об этом в "Фейсбуке" подруга Водолажской Нелли Дорошкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вышла на свободу социолог Татьяна Водолажская Об этом в Фейсбуке сообщила подруга социолога Нелли Дорошкевич.

— общественная деятель, социолог, координатор Летучего университета. Её задержали 4 августа после обыска в её квартире. В тот же день были задержаны общественный деятель Влад Величко (был освобождён уже вечером 4 августа) и философ(до сих пор находится за решёткой).