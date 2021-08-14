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В Минске задержана преподаватель МГЛУ

14.08.2021 16:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске задержана преподаватель МГЛУ
Валерия Кременевская
Валерия Кременевская попала в руки силовиков 13 августа возле Минского районного суда, где рассматривают дело Марии Колесниковой и Максима Знака. По данным телеграм-канала волонтёров, сейчас 23-летняя девушка находится на Окрестина.

В 2021 году Валерия Кременевская закончила магистратуру. В лингвистическом университете она преподает русский язык как иностранный.

Представителей избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака начали судить 4 августа. Процесс сделали закрытым. Дело рассматривает судья Сергей Епихов.

Колесникову и Знака обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса. Им инкриминируют заговор с целью захвата власти, призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности страны, создание экстремистского формирования.

По этим обвинениям им грозит до 12 лет тюрьмы.
 
 
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По данным телеграм-канала волонтёров, сейчас 23-летняя девушка находится на Окрестина.
 
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