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В Минске задержана преподаватель МГЛУ
Источник материала: UDF
Валерия Кременевская
В 2021 году Валерия Кременевская закончила магистратуру. В лингвистическом университете она преподает русский язык как иностранный.
Представителей избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака начали судить 4 августа. Процесс сделали закрытым. Дело рассматривает судья Сергей Епихов.
Колесникову и Знака обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса. Им инкриминируют заговор с целью захвата власти, призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности страны, создание экстремистского формирования.
По этим обвинениям им грозит до 12 лет тюрьмы.
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