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В Пуховичском и Верхнедвинском районах утонули двое мужчин

14.08.2021 16:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском и Верхнедвинском районах утонули двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
13 августа в 15.08 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Свислочь возле поселка Свислочь Пуховичского района Минской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин (личность устанавливается).
 
В этот же день в 16.28 сообщили об утонувшем мужчине в водоеме возле деревни Задежье Верхнедвинского района Витебской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1967 года рождения, неработавший.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
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