ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гордон: «По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой»

14.08.2021 16:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гордон: «По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой»
Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон во время авторской программы «Смотрящие» заявил, что белорусы никогда не простят Лукашенко.

«То, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов меня повергло в шок и уныние, потому что я увидел диктатора, человека, который призирает народ, который издевается над народом. Эти издевательства на Окрестина , в других следственных изоляторах, избиение людей массовые, садистские.

Это все было настолько отвратительно. По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой. Что собственно говоря и видно, что он и говорит. Сегодня Лукашенко – это политическое животное, белорусы никогда его не простят», – заявил Дмитрий Гордон.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«То, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов меня повергло в шок и уныние», - сказал журналист.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Свислочи извлекли мужское тело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by