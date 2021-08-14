Гордон: «По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой»

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Дмитрий Гордон

«То, что я увидел после проигранных в пух и прах выборов меня повергло в шок и уныние, потому что я увидел диктатора, человека, который призирает народ, который издевается над народом. Эти издевательства на Окрестина , в других следственных изоляторах, избиение людей массовые, садистские.



Это все было настолько отвратительно. По-моему, у Лукашенко произошло что-то с психикой. Что собственно говоря и видно, что он и говорит. Сегодня Лукашенко – это политическое животное, белорусы никогда его не простят», – заявил Дмитрий Гордон.