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Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Беларуси

14.08.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Беларуси
Фото: Reuters
Мигрантам следует просить убежище в Беларуси, так как в этой стране соблюдаются права граждан из третьих стран. Такое заявление в пятницу, 13 августа, сделал президент Латвии Эгилс Левитс, передает портал Mixnews.

«С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром прибалтийской республики Кришьянисом Кариньшем.


Президент добавил, что для властей Латвии главным приоритетом является укрепление границы и безопасность государства.

10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Беларуси. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.

Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Беларуси, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам, и зарабатывают на этом.
 
 
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Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Беларуси.
 
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