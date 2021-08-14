Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Mixnews

«С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром прибалтийской республики Кришьянисом Кариньшем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Беларуси Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Беларуси.

Президент добавил, что для властей Латвии главным приоритетом является укрепление границы и безопасность государства.10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Данный режим будет действовать до 10 ноября.Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Беларуси. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену.Согласно данным литовских пограничников, число нелегалов в стране выросло более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Власти Литвы обвиняют в сложившейся ситуации правительство Беларуси, которое использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам, и зарабатывают на этом.