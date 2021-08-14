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В Турции разбился пожарный самолёт, арендованный у России
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции 14 августа разбился пожарный самолет, арендованный у России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж состоял из восьми человек. Все они погибли.
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Новости Турции. В Турции 14 августа разбился пожарный самолет, арендованный у России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж состоял из восьми человек....
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