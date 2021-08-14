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В Турции разбился пожарный самолёт, арендованный у России

14.08.2021 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции 14 августа разбился пожарный самолет, арендованный у России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж состоял из восьми человек. Все они погибли.

За пожарами – наводнения. В Турции из-за ливней погибли не менее 40 человек. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Турции. В Турции 14 августа разбился пожарный самолет, арендованный у России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж состоял из восьми человек....
 
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