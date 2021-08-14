﻿ У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2. 21.by
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У побережья Гаити объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

14.08.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами.

© AP Photo / Matias Delacroix

Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает американский центр по предупреждению о цунами (NWS), пишет  РИА Новости.

"Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами", - говорится в заявлении NWS.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7.
 
 
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Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, объявлена угроза цунами.
 
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