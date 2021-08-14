Весь экипаж разбившегося пожарного самолета Бе-200 погиб

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Уточняется, что экипаж самолета состоял из восьми человек, в их числе были пять российских военнослужащих и три представителя Турции.





пишет Лента.Ру, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции. Самолет принадлежал Минобороны России. Как уточнили в министерстве,Лента.Ру, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.





Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.





О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Сообщалось, что данный самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров.