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В Беларуси создали водку и конфеты специально для китайского рынка

14.08.2021 17:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экспортные поставки концерна «Белгоспищепром» в КНР в первом полугодии выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах продаж — сахар, кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, сообщила пресс-служба концерна.

В Беларуси создали водку и конфеты специально для китайского рынка

Помимо привычной продукции организации «Белгоспищепрома» разрабатывают рецептуры изделий, адаптированные под китайский рынок, передает БелаПАН.

Выпущены линейка шоколадных конфет «Лаки Чаки» с низким содержанием сахара, линейка шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. С начала 2021 года расширен ассортимент экспортных товаров, отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев, заключен контракт на поставку пиваэ

Как отмечает пресс-служба, в целом с 2016 по 2020 год экспорт предприятий концерна в Китай вырос в 10 раз и составил почти 15 млн долларов.

В состав государственного концерна «Белгоспищепром» входят более четырех десятков предприятий, производящих сотни наименований продовольственных товаров.
 
 
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Экспортные поставки концерна «Белгоспищепром» в КНР в первом полугодии выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах продаж — сахар,...
 
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